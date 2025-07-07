Дождь и гроза закрыли канатные дороги на Эльбрусе

Из-за плохой погоды на Эльбрусе закрыли канатные дороги. На территории республики в ближайшие дни действует неблагоприятный метеорологический прогноз.

В связи с неблагоприятными погодными условиями свою работу приостановили канатные дороги на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, пишет пресс-служба администрации курорта.

Отмечается, что дороги временно закрыты из-за сильного дождя и грозы. Помимо этого, в администрации заявили, что непогода привела к закрытию и верхней станции Мир-Гарабаши.

Стоит добавить, что на территории Кабардино-Балкарии в ближайшие дни действует неблагоприятный метеорологический прогноз. Уточняется, что ожидаются грозы, ливни и град.