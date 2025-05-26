На Эльбрусе за полгода побывало более полумиллиона отдыхающих

Согласно данным статистики, на горнолыжном курорте «Эльбрус» в течение семи месяцев побывало уже более полумиллиона туристов.

Крупный горнолыжный курорт "Эльбрус" (Кабардино-Балкарская Республика) принял с ноября 2024 и по настоящее время более чем полмиллиона туристов.

"С 25 ноября по 6 июля. За это время на Эльбрусе отдохнули 501 тысяча человек – показатель превысил рекорд прошлого года. Сезон 2024/25 не стал самым продолжительным"

– пресс-служба Кавказ.РФ

По сообщениям пресс-службы, также было выявлено, что больший процент среди посетивших курорт составили обычные туристы – 49%. Остальные являлись горнолыжниками и сноубордистами.

В отличие от предыдущего года, когда показатель был противоположным, можно сделать вывод о том, что курорт выходит за рамки узконаправленной специфики и становится интересным для рядовых туристов. Как отметили в сообщении, этому способствует развитие инфраструктурных проектов для отдыха.

Также было анонсировано начало летнего сезона – он начнётся уже с 7 июля текущего года. Для посетителей открыта возможность посетить канатную дорогу "Гарабаши", пройти новые маршруты на экотропах и заняться альпинизмом.