Курорт "Эльбрус" удвоил число иностранных туристов

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в горах Кабардино=Балкарии набирает популярность не только у отечественных, но и у иностранных туристов, а российские туроператоры стирают всякие барьеры между людьми.

Поток иностранных туристов, отдыхающих на кабардино-балкарском горнолыжном курорте "Эльбрус", увеличился вдвое и вернулся к допандемийным показателям, сообщил на V Международном туристическом форуме "Путешествуй!" исполнительный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Мы в два раза увеличили количество иностранцев на нашем горнолыжном курорте "Эльбрус" и вернулись к допандемийным цифрам. Большинство из этих иностранцев, мы делали аналитику, - это европейцы. Это немцы, итальянцы"

- Хасан Тимижев

Развивая туризм, российские туроператоры стирают всякие барьеры между людьми, дают м возможность комфортно общаться между собой, а российские курорты уже позиционируются как одни из лучших не только в стране, но и в Европе и даже в мире, отметил он, передает ТАСС.

В целом развитие горнолыжной отрасли сегодня возможно только за счет взаимодействия государства и бизнеса - людям, болеющим за эту отрасль, обязательно нужно взаимодействовать, - добавил Хасан Тимижев.

Напомним, ранее мы писали о том, что только за майские праздники в нынешнем году курорт "Эльбрус" в КБР посетили свыше 37 тыс туристов, что на 33% дольше, чем в тот же месяц годом ранее.

Особенно гостям понравилось, как курорт отметил юбилейную, 80-ю годовщину Великой Победы – здесь прошел высокогорный концерт с песнями военных лет, музейная выставка "Память и доблесть", а на поляне Азау работали ярмарка и полевая кухня.

Всего за прошедший зимний сезон курорт Эльбрус принял более 335 тыс туристов.