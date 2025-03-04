Курорт "Эльбрус" удвоил число иностранных туристов

Поток иностранных туристов, отдыхающих на кабардино-балкарском горнолыжном курорте "Эльбрус", увеличился вдвое и вернулся к допандемийным показателям, сообщил на V Международном туристическом форуме "Путешествуй!" исполнительный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.
"Мы в два раза увеличили количество иностранцев на нашем горнолыжном курорте "Эльбрус" и вернулись к допандемийным цифрам. Большинство из этих иностранцев, мы делали аналитику, - это европейцы. Это немцы, итальянцы"
- Хасан Тимижев
Развивая туризм, российские туроператоры стирают всякие барьеры между людьми, дают м возможность комфортно общаться между собой, а российские курорты уже позиционируются как одни из лучших не только в стране, но и в Европе и даже в мире, отметил он, передает ТАСС.
В целом развитие горнолыжной отрасли сегодня возможно только за счет взаимодействия государства и бизнеса - людям, болеющим за эту отрасль, обязательно нужно взаимодействовать, - добавил Хасан Тимижев.
Напомним, ранее мы писали о том, что только за майские праздники в нынешнем году курорт "Эльбрус" в КБР посетили свыше 37 тыс туристов, что на 33% дольше, чем в тот же месяц годом ранее.
Особенно гостям понравилось, как курорт отметил юбилейную, 80-ю годовщину Великой Победы – здесь прошел высокогорный концерт с песнями военных лет, музейная выставка "Память и доблесть", а на поляне Азау работали ярмарка и полевая кухня.
Всего за прошедший зимний сезон курорт Эльбрус принял более 335 тыс туристов.