Вестник Кавказа

Новая горнолыжная трасса появилась на "Эльбрусе"

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состоялось открытие новой горнолыжной трассы на курорте "Эльбрус" в КБР. Ее протяженность – 1,5 км.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии обзавелся еще одной трассой. Она имеет средний уровень сложности и длину в 1,5 м, рассказали в институте развития Кавказ.РФ.

"Наши спасатели и эксплуатация запустили EP4. Это комфортная синяя трасса длиной больше 1,5 км. На карте курорта — под номером 10"

- Кавказ.РФ

Трасса стартует около канатной станции "Мир", а завершается около станции "Кругозор".

Напомним, что на "Эльбрусе" также планируется отремонтировать самую старую канатку в России. Ее вагончики красного цвета – одна из визитных карточек курорта. Кроме того, в его развитие вложат более 14 млрд рублей. Работы по улучшению будут проходить в течение трех лет.

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