Сколько туристов принял курорт Эльбрус на майских праздниках?

На курорте Эльбрус в КБР прошли насыщенные майские праздники. За этот период его посетили свыше 37 тыс туристов.

На всесезонном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии (КБР) завершились мероприятия в честь 80-летнего юбилея Победы, рассказала пресс-служба Кавказ.РФ.

"На курорте прошел высокогорный концерт с песнями военных лет, музейная выставка "Память и доблесть" рассказала гостям о вкладе Кабардино-Балкарии в Победу и крахе гитлеровской операции "Эдельвейс". На поляне Азау работали ярмарка и полевая кухня"

- Кавказ.РФ

День Победы в 2025 году на курорте Эльбрус отметили свыше 5 тыс туристов. Всего на майские праздники отдых на курорте выбрали около 37 тыс человек, что на 33% больше прошлогодних показателей.

Напомним, что за прошедший зимний сезон курорт Эльбрус принял более 335 тыс туристов.