Алексей Чепа: сближение Грузии с СНГ принесет позитивные изменения для страны

Присоединение Грузии к ЕАЭС может принести выгоду для Тбилиси. Однако все зависит от позиции властей страны, отметили в Госдуме РФ.

В Госдуме РФ высказались о перспективах развития контактов России и Грузии. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, страны могут продуктивно взаимодействовать по линии экономики, несмотря на политические противоречия. В контексте развития экономического сотрудничества Тбилиси мог бы извлечь выгоду из ЕАЭС, отметил Чепа.

"Здесь многое зависит от позиции самого Тбилиси и готовности страны к интеграции — например, в рамках Евразийского экономического союза. Если такая готовность будет проявлена, Россия, как ближайший сосед, сможет предложить выгодные условия. Уверен, что сближение со странами СНГ принесет Грузии много позитивных изменений"

— Алексей Чепа

К концу года зафиксирован рост торговли РФ и Грузии на 5,4%. Суммарно страны наторговали друг с другом за 11 месяцев года на $2,4 млрд.