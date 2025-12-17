Пекин предоставил Баку материальную помощь на восстановление Карабаха

Правительство Китая выделило 2 млн юаней в качестве помощи для разминирования и восстановления освобожденных территорий Азербайджана.
Китай направил в Азербайджан 2 млн юаней на процесс разминирования и восстановления освобожденных территорий, сообщила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.
Она отметила, что сотрудничество Баку и Пекина приносит пользу народам обеих стран.
По ее словам, финансовая помощь была направлена в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании об укреплении сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования.
Кроме того, уточнила она, эти деньги также пойдут на обеспечение безопасности местных жителей.