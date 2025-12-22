Вестник Кавказа

Пашинян заявил о готовности Армении начать экспорт в Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на начало взаимной торговли с Азербайджаном.

В ходе правительственного совещания армянский премьер-министр Никол Пашинян указал на существующий товарный поток из Азербайджана в Армению, заявив, что армянская сторона более чем готова принять меры для организации поставок собственных товаров на азербайджанский рынок.

“Я надеюсь, что в ближайшее время между Арменией и Азербайджаном будет двусторонняя торговля” 

– Никол Пашинян

В Армению начались ограниченные поставки некоторых азербайджанских товаров, в основном через третьи страны, как, например, недавняя партия бензина из Азербайджана, доставленная в Армению через Грузию. Открытие полноценных торговых связей является одной из центральных тем на переговорах по нормализации двусторонних отношений.
 

