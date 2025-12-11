Пашинян поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса Еревана и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил за поддержку российским лидером мирного процесса с Азербайджаном.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку, которую российская сторона оказывает армяно-азербайджанскому мирному процессу. Соответствующие заявления он сделал в ходе встречи с российским лидером в Санкт-Петербурге после неформальной встречи глав стран СНГ.

В начале встречи Владимир Путин отметил развитие двусторонних отношений с Арменией, охарактеризовал как хорошие планы дальнейшего сотрудничества, в том числе в области атомной энергетики.

Российский лидер также обратил внимание на тему логистики: по его словам, на прошлой встрече с Пашиняном уже обсуждались вопросы, в том числе восстановления старых и создания новых маршрутов, "раскрывающих границы Армении".

В свою очередь Никол Пашинян указал внимание на важные и позитивные события, которые происходят сейчас в регионе.

"И я хотел бы Вас поблагодарить за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. И как мы говорили после 8 августа в нашем телефонном разговоре, достигнутый мир откроет новые возможности и для дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Россией. И это уже случилось, поскольку уже поезда приезжают из России в Армению через территорию Азербайджана, что я думаю, действительно, историческое событие"

– Никол Пашинян

Премьер-министр Армении также указал на новые возможности, которые подразумевают в том числе восстановление ряда участков железной дороги в Армении.

"Имею в виду, в частности, сектора Нахиджеван, Ерасха и Ахурик – это железные дороги, соединяющие Армению с Азербайджаном, основным Азербайджаном, с Нахчываном и с Турцией"

– Никол Пашинян

По его словам, процесс активно идет на политическом уровне, хотя говорить о наличии соответствующих политических решений об открытии этих железных дорог пока нельзя. В то же время, указал Пашинян, по всей видимости, пора начинать подготовительные работы.

Глава правительства Армении напомнил и о переговорах Еревана с Вашингтоном по старту строительства дороги TRIPP (Зангезурского коридора), которые идут очень конструктивно. Политик охарактеризовал все эти изменения как масштабные и содержательные.

"И тут есть и много нюансов, касающихся наших двухсторонних отношений с Российской Федерацией. Сегодня, думаю, очень хороший повод все эти вопросы обсудить"

– Никол Пашинян