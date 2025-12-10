Никол Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, Никол Пашинян поприветствовал соответствующее решение Ильхама Алиева и назвал его одним из достижений в рамках установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение о разблокировке транзитных перевозок через азербайджанскую территорию в Армению.

На заседании межправсовета ЕАЭС в четверг глава кабмина Республики Армения отметил положительные изменения в регионе, которые открывают новые возможности для углубления экономического сотрудничества.

Он указал на то, что разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе может сыграть большое значение для расширения региональных связей и укрепления экономической устойчивости для государств большого региона.

"В этой связи хочу поприветствовать решение президента Азербайджанской Республики по разблокировке транзита для грузов, направляемых в Армению через территорию Азербайджана. Это одно из значимых достижений в рамках установления мира и стабильности в нашем регионе"

– Никол Пашинян

В октябре Ильхам Алиев сообщил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Этот шаг он назвал свидетельством того, что мир между Баку и Ереваном существует "уже не только на бумаге, но и на практике".