Армения продлила ограничения на вывоз пшеницы

Правительство Армении на полгода продлило запрет на вывоз зерновых за пределы страны. Большую часть зерновых республика импортирует.

Власти Армении на полгода пролонгируют запрет на вывоз из страны зерновых – пшеницы, ячменя, кукурузы, гречихи, а также семян подсолнечника. Решение принято на заседании правительства страны.

Страна импортирует большую часть зерновых, главным поставщиком является Россия. В самой республике выращивают около трети зерновых.

Отметим, что Ереван регулярно продлевает запрет на экспорт зерновых на полгода, что является максимально возможным сроком торговых ограничений в рамках ЕАЭС.

В России с февраля следующего года также введен запрет на вывоз зерна. Тарифная квота на экспорт пшеницы и ячменя составит порядка 20 млн т, вывоз же ржи будут запрещен полностью.