Вестник Кавказа

Армения продлила ограничения на вывоз пшеницы

Армения продлила ограничения на вывоз пшеницы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Армении на полгода продлило запрет на вывоз зерновых за пределы страны. Большую часть зерновых республика импортирует.

Власти Армении на полгода пролонгируют запрет на вывоз из страны зерновых – пшеницы, ячменя, кукурузы, гречихи, а также семян подсолнечника. Решение принято на заседании правительства страны. 

Страна импортирует большую часть зерновых, главным поставщиком является Россия. В самой республике выращивают около трети зерновых. 

Отметим, что Ереван регулярно продлевает запрет на экспорт зерновых на полгода, что является максимально возможным сроком торговых ограничений в рамках ЕАЭС. 

В России с февраля следующего года также введен запрет на вывоз зерна. Тарифная квота на экспорт пшеницы и ячменя составит порядка 20 млн т, вывоз же ржи будут запрещен полностью.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
810 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.