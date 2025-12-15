Школы и МЧС "заминировали" в Ингушетии

Неизвестные злоумышленники сообщили о "минировании" здания министерства по чрезвычайным ситуациям, а также нескольких школ в Ингушетии.

Здания МЧС и школ Назрановского района "заминировали" сегодня в Ингушетии, рассказали в правоохранительных органах.

В сообщении говорится, что школы в селах Сурхахи и Экажево, а также управление МЧС по республике получили одинаковые электронные письма.

"Неизвестные сообщили о минировании зданий, о нахождении там сумок с взрывчатыми веществами с установлением таймера на три часа"

– правоохранительные органы

В здании, где находится МЧС, провели эвакуацию: было выведено в общей сложности сто сотрудников. В школах эвакуации не было.

Затем стражи порядка проверили все помещения, никаких бомб или взрывчатки там не было.

Идет проверка и поиск лжеминеров.