Абхазия продолжает снабжать Россию мандаринами к Новому году

Поставки фруктов и цитрусовых из Абхазии в Россию продолжаются. К 25 декабря в РФ ввезли уже свыше 23 тыс т абхазских мандаринов.

На Сочинской таможне рассказали о поставках фруктов и цитрусовых из Абхазии в Россию через МАПП Адлер.

"В преддверии Нового года продолжается активный ввоз плодоовощной продукции из Республики Абхазия. За последние сутки таможенный контроль прошли более 200 грузовых транспортных средств с 1 тыс. тонн фруктов"

– начальник таможенного поста МАПП Адлер Антон Александров

С начала сезона Россия получила 27 тыс т плодов из Абхазии, из них свыше 23 тыс т приходится на мандарины.

При этом поставки мандаринов по сравнению с прошлым годом снизились, а других фруктов – увеличились. Ввоз лимонов из Абхазии вырос с 265 т до 700 т, апельсинов – со 125 т до 160 т, хурмы – с 200 т до 500 т, фейхоа – с 800 т до 1,4 тыс т.