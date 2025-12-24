Давление стран Запада на иранскую ядерную программу лишь предлог для того, чтобы остановить научный прогресс страны, заявил на форуме медиков глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

Истинная причина давления западных стран на Тегеран и ядерную программу Ирана - стремление заблокировать научно-техническое развитие страны, заявил, выступая на конференции специалистов по ядерной медицине, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Их главная проблема с нами заключается в том, что мы вышли на эту арену и достигли этого уровня. Правительства приходят и уходят, но их целевая установка на развитие ядерных технологий остается неизменной"

- Мохаммад Эслами

Ядерные технологии Ирана - локомотив науки и инструмент создания превосходства, который мировые державы пытаются сохранить за собой, однако эти успехи достигнуты силами иранской молодежи вопреки внешнему диктату, отметил ученый, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

При этом оппоненты Ирана не гнушаются откровенным лицемерием: достаточно проанализировать последние военные конфликты и последовавшие за ними события, которые наглядно свидетельствуют: суть не в атоме, а в остановке прогресса Ирана, и его ядерная промышленность используется Западом лишь как удобный предлог, добавил глава ОАЭИ.