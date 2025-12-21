МИД Армении: строительство "Маршрута Трампа" начнется в 2026 году

Армения начнет строить "Маршрут Трампа" уже в наступающем 2026 году – старт зависит от того, когда армяно-американское совместное предприятие TRIPP Company будет зарегистрировано в Армении.

Начало строительства проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) запланировано на 2026 год, сообщили в министерстве иностранных дел Армении.

Сейчас Армения ведет интенсивные переговоры с американскими партнерами по формированию правовой базы и механизмов регулирования проекта, отметили в дипломатическом ведомстве, передает Sputnik Армения.

Строительство стартует после того, как армяно-американское совместное предприятие TRIPP Company будет зарегистрировано в Армении: это даст ему право на развитие необходимой инфраструктуры, включая железные и автомобильные дороги, нефтегазовые трубопроводы, а также оптоволоконные линии связи.

"Маршрут Трампа" войдет в инициативу правительства Армении "Перекресток мира", проект полностью вписывается в логику крупных инфраструктурных программ Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, "Срединный коридор") и международный транспортный коридор "Персидский залив - Черное море", добавили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что Москва и Ереван не проводят консультаций по вопросу участия российской стороны в реализации армяно-американского проекта "Маршрут Трампа", хотя ранее в МИД России сообщили, что оснований для участия РФ в проекте, связанном со строительством армянского участка Зангезурского коридора при участии американских компаний, имеется предостаточно.