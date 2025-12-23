Москва и Тегеран углубили сотрудничество на международных площадках

Россия и Иран укрепили сотрудничество в формате международных организаций. В частности, развиваются контакты между парламентами, сообщил член президиума Исламского консультативного совета (парламента) ИРИ Алиреза Салими.
"Сегодня две страны сотрудничают в различных областях, и это можно назвать стратегическим сотрудничеством. В частности, Россия и Иран стали гораздо больше, чем раньше, сотрудничать на международных площадках, в том числе в рамках Азиатской парламентской ассамблеи, Межпарламентского союза, Генассамблеи и Совета безопасности ООН"
– Алиреза Салими
Салими подчеркнул, что продолжается работа межпарламентской группы РФ и Ирана, страны на постоянной основе обмениваются делегациями парламентов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров о безосновательности обвинений в сторону Москвы о недостаточной поддержке Ирана по ядерному вопросу.