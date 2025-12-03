В Иране пытались захватить самолет Тегеран-Мешхед

Сотрудники авиационной охраны Корпуса стражей исламской революции Ирана предотвратили попытку захвата террористами самолета, летевшего по маршруту Тегеран – Мешхед, сообщил сегодня генерал Хади Молланури.

Попытка захвата произошла еще в ноябре – самолет пытался захватить, разоружив охранника, челове, обладавший недюжинной физической силой. На борту авиалайнера он планировал захватить заложников, но попытка провалилась благодаря бдительности и умелым действиям сил авиационной охраны, сообщает иранское информационное агентство Mehr.

В последнее время были и другие угрозы, в том числе и попытка подрыва бомбы, но благодаря принятым мерам ни одна из них не привела к каким-либо серьезным последствиям, поведал генерал.

Подразделение авиационной защиты КСИР сейчас обладает эффективными методами сдерживания враждебных элементов: в среднем по стране ежедневно выполняются около 500 рейсов, и только за последний год сотрудники службы осмотрели около 45 млн пассажиров в 67 аэропортах на внутренних и на международных рейсах по всему Ирану, добавил Хади Молланури.