Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, поздравив его с днем рождения и пожелав успехов в работе и крепкого здоровья, собеседники обсудили и отношения двух стран.

Сегодня, 24 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву: в первых словах турецкий лидер поздравил главу братского государства с днем рождения и наступающим Новым годом, пожелав ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья, говорится в сообщении управления по связям при администрации президента Турции.

В ходе телефонной беседы лидеры двух стран отметили взаимные визиты, особо отметив их роль в развитии двухсторонних отношений в духе братства, дружбы и стратегического союзничества, передает Trend.

Президент Турции в этом ключе особо выделил успешные результаты прошедшего в Баку 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией, заявив, что страны продолжают работу по достижению своих целей сотрудничества во всех сферах, и прежде всего в торговле.

Турецкий лидер отметил, что с удовлетворением отмечает продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и поддерживает этот процесс.

Также главы государств обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества двух стран.

Ильхам Алиев в завершение поблагодарил турецкого коллегу за оказанное внимание и поздравление, сообщили в администрации президента Турции.