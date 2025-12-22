Вестник Кавказа

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с 64-летием

© Фото: сайт президента Азербайджана
Отношения России и Азербайджана основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения и будут развиваться в духе сотрудничества и партнерства, отметил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении.

Президент РФ Владимир Путин сегодня поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 64-м днем рождения, в котором пожелал азербайджанскому лидеру здоровья, благополучия и успехов, говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, сообщает пресс-служба Кремля.

"Под вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене"

- Владимир Путин

Российский лидер особо отметил в поздравлении тот факт, что Россия и Азербайджан строят отношения на основе сотрудничества и партнерства, и такой подход, несомненно, отвечает интересам российского и азербайджанского народов.

"Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Уверен, что и в дальнейшем эти отношения будут развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества".

- Владимир Путин

В заключение российский президент пожелал своему азербайджанскому коллеге здоровья, благополучия и успехов, а также попросил передать сердечный привет его семье.

