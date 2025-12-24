В Армении станет сложнее получить освобождение от службы в армии по здоровью

В оборонном ведомстве Армении приняли решение сократить список болезней, дающих освобождение от службы в армии. Из списка удалят некоторые болезни сердца, крови и ряд других патологий.

Власти Армении урезали список патологий, которые бы давали призывникам освобождение от службы в ВС страны, передают армянские СМИ.

Согласно информации медиа, из реестра заболеваний исключат патологии, которые не требуют лечения и не несут существенной угрозы для здоровья. В военкоматах страны таких призывников будут признавать ограниченно годными к строевой службе.

В частности, из списка исключат болезни щитовидной железы, которые не дают сильных симптомов, также не получится получить освобождение из-за некоторых неопасных заболеваний крови. Призывники с диафрагмальными грыжами также более не будут считаться негодными к службе.

Кроме того, из списка удалят неопасные болезни сердца.

Решение мотивировано опытом стран с обязательной военной службой – Израилем и Австрией.