В Армении станет сложнее получить освобождение от службы в армии по здоровью

Власти Армении урезали список патологий, которые бы давали призывникам освобождение от службы в ВС страны, передают армянские СМИ.
Согласно информации медиа, из реестра заболеваний исключат патологии, которые не требуют лечения и не несут существенной угрозы для здоровья. В военкоматах страны таких призывников будут признавать ограниченно годными к строевой службе.
В частности, из списка исключат болезни щитовидной железы, которые не дают сильных симптомов, также не получится получить освобождение из-за некоторых неопасных заболеваний крови. Призывники с диафрагмальными грыжами также более не будут считаться негодными к службе.
Кроме того, из списка удалят неопасные болезни сердца.
Решение мотивировано опытом стран с обязательной военной службой – Израилем и Австрией.