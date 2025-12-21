Объем аграрного производства на Ставрополье составил почти 330 млрд руб

На Ставрополье подсчитали объемы производства в секторе АПК в этом году. АПК в структуре экономики региона составил более 70%.

Агропромышленный комплекс (АПК) составил около 71% в структуре экономики Ставропольского края в этом году. Аграрное производство в денежном выражении суммарно составило около 328 млрд руб, информирует Северо-Кавказстат.

В аграрных хозяйствах региона насчитывается более 260 тыс голов крупного рогатого скота, из них более 128 тыс коров. Также птицеводческие хозяйства на Ставрополье располагают более 23 млн голов птицы.

Производство молока за 11 месяцев года составил почти 550 тыс тонн, а также почти 800 млн штук яиц. На долю фермерских и индивидуальных хозяйств пришлось около 60% производства молока.

Ранее стало известно, что Ставрополье планирует заполучить порядка 2 трлн руб в формате инвестиций через 10 лет. Это превысит текущие показатели в пять раз.