Ставропольские аграрии отметили юбилей вуза концертом молодых талантов

Руководство Ставропольского государственного аграрного университета оригинально отметило 95-летие вуза – с почти вековым юбилеем его поздравили подрастающие молодые таланты, устроившие грандиозный концерт, и глава Ставропольского края.

В столице Ставропольского края сегодня отметили 95-летие Ставропольского государственного аграрного университета (СтАГУ): в его стенах звучала музыка - молодые таланты вуза именно так отметили без пяти минут вековой юбилей альма-матер, сообщает пресс-служба высшего учебного заведения.

Столь незаурядная форма мероприятия привлекла многих почетных гостей, в том числе и губернатора края Владимира Владимирова, председателя региональной думы Николая Великданя, депутатов, сенаторов, представителей духовенства, партнеров, выпускников и друзей университета, передает "АиФ-Ставрополье".

Посмотреть и послушать было что: праздничный вечер украсили лучшие вокалисты, танцоры, музыканты и чтецы, которые наглядно показали многообразие талантов современных аграриев.

Растрогался даже ректор СтГАУ Владимир Ситников, который поблагодарил за поддержку президента России Владимира Путина, министра сельского хозяйства Оксану Лут и губернатора края Владимира Владимирова, подчеркнув: вуз не мог бы нормально развиваться без поддержки нашего губернатора и думы Ставропольского края.