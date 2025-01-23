Где на Северном Кавказе делают вина мирового уровня?

Северный Кавказ — один из старейших винодельческих регионов не только России, но и всей Евразии. Археологи находят здесь следы виноделия возрастом более 8000 лет. Хотя регион пока уступает по известности Бордо или Тоскане, многие российские вина отсюда уже получают медали на международных конкурсах Decanter, IWSC и Mundus Vini.

Долина реки Терек и Притеречье (Дагестан)

Самый крупный и исторически значимый винный регион России. Здесь находится старейшее винодельческое предприятие — Дербентский коньячный комбинат (основан в 1860-х) и знаменитый Кизлярский коньячный завод.

Ключевые зоны

Дербент и окрестности (самый южный виноградник России, практически на границе с Азербайджаном)

Кизляр

Магарамкентский и Каякентский районы

Особенности

Очень теплый климат (сумма активных температур до 4200–4500 °C)

Автохтонные сорта: Саперави, Ркацители, Баян-Ширей, Хихви, Мцване, а также редчайшие дагестанские сорта — Гюляби Дагестанский, Аг Адам, Кизил-узюм и др.

Здесь производят самые известные российские крепкие вина и легендарные кагоры («Кагор № 32», «Дербентский»).

Самые известные хозяйства

Дербентская винодельческая компания (бренды «Каспий», «Дербент»)

«Вина Дагестана»

Кизлярский коньячный завод

Проект «Манас» (премиальные тихие и игристые вина)

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Левокумье и Прикумье (Ставропольский край)

Самая высокотехнологичная винная зона России. Здесь расположены крупнейшие виноградники страны (более 12 тыс. га) и самые современные гравитационные винодельни.

Ключевые зоны

Левокумский район

Буденновск и Прикумская зона

Георгиевск и Минеральные Воды (микрозоны премиум-класса)

Особенности

Континентальный климат с жарким летом и холодной зимой

Высокая инсоляция и большие перепады дневных и ночных температур — идеально для ароматных белых и структурированных красных

Здесь активно высаживают международные сорта (Шардоне, Совиньон Блан, Каберне Совиньон, Мерло), но сохраняют и автохтоны (Красностоп Золотовский, Цимлянский черный, Сибирьковый)

Самые известные хозяйства

«Шато Тамань» (хотя географически ближе к Тамани, часть виноградников в Ставрополье)

«Левокумское»

«Южная винная компания»

Премиальные проекты: «Шато де Талю», «Винодельня Ведерниковъ» (частично), «Усадьба Дивноморское» (виноградники в Предгорье)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Долина Дона и Цимлянские пески (Ростовская область)

Родина знаменитых цимлянских игристых и автохтонного сорта Красностоп Золотовский — «русского Пино Нуара».

Ключевые зоны

Цимлянский район

Семикаракорский район

Правобережье Дона (хутор Ведерников)

Особенности

Уникальные песчаные почвы (до 90% песка) — естественная защита от филлоксеры (виноградники на собственных корнях!)

Континентальный климат с суровой зимой

Здесь делают одни из самых элегантных красных вин России

Самые известные хозяйства

«Винодельня Ведерниковъ» (лидер региона, вина из Красностопа регулярно берут золото на международных конкурсах)

Цимлянские вина (классические игристые по бутылочной технологии)

«Эльбузд» (премиальный проект)

«Вина Арпачина»

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предгорья Кавказа (Краснодарский край и Кабардино-Балкария)

Хотя основная часть Краснодарского края относится к Кубани, отдельно выделяют предгорные и горные зоны Северного Кавказа.

Ключевые зоны

Новороссийск – Геленджик – Анапа (морское побережье, но уже ближе к горам)

Крымск и Абрау-Дюрсо (частично)

Терские предгорья в Кабардино-Балкарии

Особенности

Высокогорные виноградники (до 800–1000 м над уровнем моря)

Прохладный климат, идеальный для белых и игристых

В Кабардино-Балкарии возрождают автохтонные сорта (например, Нарма)

Самые известные хозяйства

«Шато Пино» (Новороссийск – предгорная зона)

«Усадьба Мысхако»

«Гай-Кодзор»

В Кабардино-Балкарии: «Шато Эркен», «Вина Нальчика»

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чечня и Ингушетия

Самые молодые и быстро растущие винные регионы России. Виноделие здесь возродилось буквально в 2010-х годах.

Ключевые проекты

«Шато Андре» (Чечня) — первая современная винодельня республики

«Винодельня Ногайская степь» (проект в равнинной части)

Пока объемы небольшие, но качество уже очень высокое, особенно белые вина из Ркацители и Совиньон Блана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Северный Кавказ —будущее российского вина?

Огромный нереализованный потенциал терруара

Сохранение уникальных автохтонных сортов, которых нет больше нигде в мире

Активное привлечение лучших энологов (французских, итальянских, австралийских)

Государственная поддержка и масштабные инвестиции

Климатические изменения: регион становится все более благоприятным для виноградарства

Через 10–15 лет вина Северного Кавказа (особенно Дагестана, Дона и Ставрополья) будут представлять Россию на мировой винной карте наравне с лучшими винами Нового света.