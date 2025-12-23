Взаимная торговля стран СНГ показала уверенный рост

Торговля стран Содружества Независимых Государств за последние четыре года выросла на 18%, а взаимные инвестиции достигли рекордных 41,6 миллиардов долларов, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) наращивают взаимную торговлю, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"За последние четыре года взаимная торговля стран Содружества выросла на 18%. В ее дальнейшем наращивании положительную роль должно сыграть подписанное в 2023 году соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях, которое укрепит доверие инвесторов к рынку СНГ"

- Сергей Лебедев

При этом между странами сохраняется высокий уровень взаимных инвестиций – к середине 2025 года они достигли рекордных $41,6 млрд с приростом более чем на половину за последние 10 лет, передает РИА Новости.

Наиболее крупным инвестором выступает экономика России, а наиболее значимый рост показали страны Центральной Азии, в частности Казахстан и Узбекистан, - отметил генсек.

Очень хорошие результаты показывает взаимодействие в промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях экономики – оно обеспечивает их бесперебойную работу и широкую реализацию транзитного потенциала, - отметил Сергей Лебедев.