Россия и Азербайджан вошли в лидеры рейтинга "зеленого" туризма стран СНГ

Рейтинг "зеленого" туризма СНГ за 2025 год возглавили Россия и Азербайджан. В этих государствах активнее всего применяются стратегии устойчивого туризма.

Индекс устойчивого развития туризма Содружества Независимых Государств (СНГ) за 2025 год представили на этой неделе в рамках заседания Международного совета устойчивого развития туризма, лидерами рейтинга стали Россия и Азербайджан.

"Индекс сформирован как индикатор устойчивости развития туризма в странах Содружества. Это возможность для обмена опытом, внедрения лучших практик устойчивого развития туризма и содействия ESG-трансформации туриндустрии в пространстве Содружества"

– глава Комитета устойчивого развития туризма Делового центра СНГ Христофор Константиниди

РФ заняла первое место рейтинга по "зеленому" туризму" благодаря внедрению принципов устойчивого туризма. Разработаны национальные методические рекомендации по внедрению механизмов устойчивого развития для гостиниц, курортов, туроператоров и муниципалитетов.

"В Азербайджане <...> реализуется Стратегия развития устойчивого туризма, включающая сразу несколько направлений, в том числе развитие "ответственных" форм туризма (таких как бердвотчинг и пеший туризм), а также комплекс мер по сокращению использования одноразового пластика в гостеприимстве и разработке национального меню "Ковчег вкуса"

– материалы исследования

Также в Баку действуют около десяти отелей, получивших международные сертификаты устойчивого туризма.

Тройку рейтинга замыкает Беларусь, где все больше внимания уделяется развитию экотуризма – на природных территориях создаются экологические тропы и пешие маршруты различной протяженности. В топ-5 вошли также Армения и Казахстан, однако развитием устойчивого туризма занимаются в разной степени все страны СНГ.

На мероприятии было объявлено о планах сделать рейтинг ежегодным.

Как Азербайджан вошел в лидеры "зеленого туризма"?

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о факторах успеха Азербайджана в развитии "зеленого" туризма.

"Во-первых, были сделаны очень большие вложения – и речь идет о многолетних инвестициях – в развитие туристической инфраструктуры. Я говорю не только об отелях, но и о модернизации железных дорог и разработке новых туристических маршрутов. Крайне важным фактором я бы назвал повышение узнаваемости страны: Азербайджан уже довольно долгое время проводит очень крупные мероприятия, которые работают в том числе как реклама туристического потенциала республики", - прежде всего сказал он.

"Достаточно вспомнить регулярно проходящее в Баку Гран-при Азербайджана "Формулы-1" – это один из самых популярных видов спорта с точки зрения привлечения туристов. Страна привлекает и другие крупнейшие спортивные мероприятия. У нас проводились Европейские игры и проводятся Игры СНГ, принимались матчи крупнейших футбольных европейских турниров, и все это играет на повышение узнаваемости", - пояснил Эмин Алиев.

"Кроме того, в Азербайджане есть такой немаловажный фактор, как безопасность. В отличие от многих других, гораздо более популярных у туристов направлений, в том числе на постсоветском пространстве, в Азербайджане нет никаких проблем, связанных с безопасностью туристов, им ничего не угрожает – это отмечают все отдыхающие в республике. Мы видим в последние годы значительный рост туристического потока из России, и на это влияют не только геополитические факторы, но и, например, отсутствие языкового барьера", - продолжил главный редактор МИА "Тренд".

"Азербайджан долго и последовательно развивал свою туристическую сферу, и постепенно это все дало такой значительный эффект, какой у нас есть сегодня. Мы сейчас являемся свидетелями не взрывного роста интереса туристов к Азербайджану по какой-то одной причине, а результат многолетней планомерной работы по разным направлениям, который привел в итоге к тому, что с каждым годом туристов в стране все больше и больше", - подчеркнул он.

Зеленая повестка дня в Азербайджане

Эксперт также обратил внимание на актуальность для Азербайджана в целом зеленой повестки и защиты экологии в послевоенный период. "В Азербайджане на протяжении 30 лет Карабахской войны не было более важной темы, чем восстановление территориальной целостности. Зеленая повестка стала одной из тех тем, которые вышли на первый план и оказались крайне востребованными в обществе после того, как мы решили свою главную проблему", - отметил он.

"Забота об экологии – это сейчас глобальный тренд. Азербайджан как страна, которая добывает и продает углеводороды, причем значительная часть бюджетных доходов связана с этой сферой, неизбежно ставит перед собой вопрос, что дальше. Понятно, что нефть и газ — это ресурсы исчерпаемые, и чем раньше государство начнет думать над тем, как их заменить, тем успешнее оно будет впоследствии, через несколько десятилетий. Делать это желательно уже сейчас, пока есть те самые доходы от экспорта нефти и газа. Азербайджан так и работает", - сообщил Эмин Алиев.

"На актуализацию зеленой повестки сильно повлияло проведение COP29, Всемирной экологической конференции ООН в Азербайджане. Конференция заставило многих, даже тех, кто раньше не задумывался об экологической ситуации, обратить внимание как минимум на свою повседневную жизнь. Но ключевой фактор все-таки связан с восстановлением территориальной целостности Азербайджана: освобожденные 20% территории страны за десятилетия оккупации были обращены захватчиками в руины, и наряду с задачами строительства инфраструктуры и жилья появились и экологические задачи – это и обеззараживание загрязненной почвы, и разминирование, и обеспечение освобожденной земли электроэнергией", - поведал он.

"На государственном уровне было принято решение, что восстанавливаемые освобожденные территории должны быть образцом в применении самых передовых технологий, то есть в том числе и экологически чистых технологий. В энергетике это означает работу с возобновляемыми источниками энергии – потому в Зангиланском районе сейчас строится солнечная электростанция. В Карабахе и Восточном Зангезуре установлены малые ГЭС, в том числе модульные. Необходимость восстановления этих территорий в целом подстегнула использование зеленых технологий в Азербайджане, что сказалось на общей актуальности этой повестки в Азербайджане", - указал Эмин Алиев.

"Эти технологии во многом новые для Азербайджана, и их имплементация и применение на освобожденных территориях дают местным специалистам необходимый опыт, который потом экстраполируется на остальную территорию республики. То есть эти территории в каком-то смысле стали тестовой площадкой, где экологичные технологии запускаются, обкатываются, а успешные кейсы потом применяются в других регионах страны, которые не были затронуты армяно-азербайджанским конфликтом. Такова связь между освобождением Карабаха и Восточного Зангезура и послевоенной повестки дня Азербайджана", - заключил главный редактор МИА "Тренд".