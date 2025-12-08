Процесс обращения новой нацвалюты стартовал в Сирии

С 1 января 2026 года в Сирии начали вводить в обращение новые банкноты сирийского фунта. Обмен старых банкнот на новые начался накануне.

В Сирии начался процесс обращения новой национальной валюты, так как в стране стремятся к стабилизации экономики, восстанавливающийся в результате кризиса, начавшегося при бывшем президенте страны Башаре Асаде.

Указ, изданный на этой неделе президентом страны Ахмедом аш-Шараа, гласит, что старую сирийскую валюту постепенно уберут из обращения в соответствии с графиком, который установил Центробанк, пишет Associated Press.

Обмен старых сирийских фунтов стерлингов на новые банкноты стартовал 3 января.

Согласно указу, с новых банкнот уберут сразу два нуля. Таким образом, каждые 100 сирийских фунтов старой валюты теперь будут приравниваться к одному сирийскому фунту.

Ранее самый крупный номинал старой валюты составлял 5 тыс сирийских фунтов. Теперь же он составляет всего 500 фунтов.

На новых банкнотах убрали портреты предыдущего президента страны Башара Асада, находившегося у власти с 2000 года. Он был свергнут повстанцами в декабре 2024 года.