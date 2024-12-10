Ахмед аш-Шараа: Сирия будет восстановлена

В Дамаске отмечают годовщину отставки экс-президента Башара Асада. Нынешний лидер Сирии заверил народ в восстановлении страны.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа выступил на мероприятии, приуроченном первой годовщине отставки бывшего президента Башара Асада и обратился к народу страны.

Он пообещал полного восстановления Сирии и всех ее государственных учреждений, выступая после утреннего намаза в Большой мечети Дамаска.

Кроме того, президент призвал сирийский народ к консолидации и обеспечению стабильности.

Сообщается, что аш-Шараа посетил также праздничный военный парад.

Напомним, год назад экс-президент Башар Асад оставил пост президента и покинул страну после взятия сирийской столицы силами оппозиции.