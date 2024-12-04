Башар Асад – кто это: биография и где сейчас свергнутый президент Сирии

Башар Асад – 16-й президент Сирии. Когда он пришел к власти? Кто его жена? Кем был его отец? Где Асад сейчас? Погиб ли Асад или нет?

Башар Асад был 16-м президентом Сирии. Он руководил страной на протяжении 24 лет. После взятия Дамаска повстанцами в декабре 2024 года Асад покинул страну. Что с ним и где он сейчас?

Биография Асада

Башар Асад родился 11 сентября 1965 года в семье известного сирийского политического деятеля, командующего сирийскими ВВС и ПВО, бригадного генерала Хафеза Асада, который руководил Сирией с 1971-го по 2000 год.

Юный Асад получил начальное и среднее образование в элитном арабо-французском лицее «Хуррия» в Дамаске. Позже он на отлично окончил медицинский факультет Дамасского университета по специальности «офтальмолог».

Будущий политик трудился в военном госпитале в пригороде Дамаска, затем стажировался в офтальмологическом центре в Великобритании. Асад также принимал активное участие в научных конференциях и симпозиумах.

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Башар Асад стал преемником своего отца после гибели старшего брата Басиля в 1994 году. Трагедия заставила его вернуться из Лондона в Сирию, где он поступил в военную академию в Хомсе. В 1995 году Асад имел чин капитана, а в 1999-м – полковника.

После смерти в июне 2000 года отца Хафеза Асада, который руководил республикой 30 лет, и.о президента страны стал именно Башар Асад. Ему также было присвоено звание генерал-лейтенанта. Кроме того, специально для него в Сирии снизили минимальный возраст кандидата в президенты.

В июле того же года Башар Асад был избран лидером страны по итогам прошедших выборов. Он набрал почти 97,30% голосов. Политик будет руководить Сирией чуть более 24 лет и покинет свою должность в 2024 году после успешной атаки сирийской оппозиции на крупные города страны в ноябре-декабре 2024 года.

Асма Асад – жена президента

Женой Башара Асада является Асма Асад (в девичестве - Асма Фаваз аль-Ахрас) – дочь известного сирийского кардиолога Фавваза Ахраса. Она появилась на свет 11 августа 1975 года.

Пара поженилась 1 января 2001 года. В этом же году у них родился сын Хафез, который в 2023 году с красным дипломом окончил мехмат МГУ, а в 2024 году защитил кандидатскую диссертацию.

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Помимо Хафеза, у Башара и Асмы есть еще дочь Зейн (2003) и сын Карим (2004).

Какую религию исповедует Асад?

Асад по вероисповеданию является алавитом. Алавиты - последователи алавизма, которые распространился на Ближнем Востоке примерно в IX веке. Сейчас они в основном проживают на западе и в прибрежной части Сирии в районе городов Тартус и Латакия.

Асад покинул Сирию

Сообщения о том, что после начала боевых действий в Сирии в конце ноября 2024 года Асаду предлагали покинуть страну, активно тиражировали различные СМИ.

Говорилось, что официальные лица Иордании, Египта и ОАЭ призывали президента уехать из республики. При этом его канцелярия опровергала новости о том, что Асад покинул Дамаск.

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Тем не менее, после вторжения отрядов сирийской оппозиции в столицу Сирии стало известно, что Асад уехал из Сирии. В Дамаске повстанцы сразу захватили здание телецентра, а затем ворвались в дворец бывшего главы государства и разграбили его.

Позже об отставке Асада заявили в МИД России. В Москве подчеркнули, что президент сложил с себя полномочия и принял решение о передачи власти.

Асад погиб или нет?

На фоне новостей о том, что Асад уехал из Сирии, распространилась информация о его гибели. Дело в том, что СМИ передавали, что самолет, на котором предположительно вылетел из Дамаска Асад, пропал с радаров.

© Фото: сайт Кремля

Как писало агентство Reuters, экс-глава САР мог погибнуть в авиакатастрофе. В то же время портал Flightradar24 заявил, что самолет с Асадом на борту был сбит.

Какого-либо подтверждения этой информации не поступило.

Башар Асад в Москве

Судьба бывшего президента Сирии до поры до времени оставалась неизвестной. Однако молчание на этот счет прервали в ТАСС, где со ссылкой на источники в Кремле заявили, что Асад вместе с семьей благополучно приземлился в Москве. Подчеркивалось, что Россия предоставила ему политическое убежище.

Информацию об этом подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что данное решение принял лично Владимир Путин.

© Фото: сайт Кремля

Чуть позже Telegram-издание Baza опубликовало новость, что родственники Асада с 2013 по 2019 годы приобрели 19 апартаментов в Москва-Сити за $40 млн рублей.