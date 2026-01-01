Несколько десятков рейсов задерживается в Казахстане

Непогода внесла 4 января коррективы в работу аэропорта Алматы. В настоящее время она не позволяет целому ряду авиакомпаний выполнять международные рейсы.

В Алматы в связи с неблагоприятными погодными условиями задерживаются более 20 рейсов. Об этом пишут казахстанский средства массовой информации.

В частности, на неопределенные время отложен вылет самолетов в Дели, Мумбаи, Сеул, Бангкок, Чуанчжоу. В списке задержанных есть рейсы авиакомпаний из Китая, Гонконга, Индии и Ирана, однако большую часть составляют рейсы авиакомпании Air Astana.

Пассажиров просят проверять актуальный статус рейсов на портале авиакомпании перед поездкой в аэропорт.

В ночь с 3 на 4 января в Алматы наблюдался туман, видимость не превышала 150 метров.