Вестник Кавказа

Несколько десятков рейсов задерживается в Казахстане

Несколько десятков рейсов задерживается в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода внесла 4 января коррективы в работу аэропорта Алматы. В настоящее время она не позволяет целому ряду авиакомпаний выполнять международные рейсы.

В Алматы в связи с неблагоприятными погодными условиями задерживаются более 20 рейсов. Об этом пишут казахстанский средства массовой информации.

В частности, на неопределенные время отложен вылет самолетов в Дели, Мумбаи, Сеул, Бангкок, Чуанчжоу. В списке задержанных есть рейсы авиакомпаний из Китая, Гонконга, Индии и Ирана, однако большую часть составляют рейсы авиакомпании Air Astana.

Пассажиров просят проверять актуальный статус рейсов на портале авиакомпании перед поездкой в аэропорт.

В ночь с 3 на 4 января в Алматы наблюдался туман, видимость не превышала 150 метров.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1020 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.