Ряд туристических объектов временно закрыли в Грузии

Несколько туристических объектов в Грузии временно недоступны для посещения. Причина – сложные метеорологические условия.

В Грузии закрыли на неопределенный срок несколько туристических объектов. Об этом сообщает Агентство охраняемых территорий республики.

По его данным, из-за сложных погодных условий жители и гости страны пока не могут посещать каньон Окаце и водопад Окаце, пещеры Навенахеви и Сатаплиа.

Пещеру Прометея и каньон Мартвили планируют открыть для посещения с 5 января.

Ранее синоптики сообщали, что 3 и 4 января на большей части территории Грузии ухудшится погода. Местами температура опустится до минус 17 градусов.