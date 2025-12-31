Более $2,5 млрд инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры Грузия

В Минэкономики Грузии рассказали о планах по развитию транспортной инфраструктуры в стране. В министерстве отметили, что в ближайшие годы на эти цели будет потрачено до 7 млрд лари.

Грузия намерена до 2032 года инвестировать в развитие стратегической транспортной инфраструктуры до 7 млрд лари ($2,6 млрд). Об этом сообщила глава Минэкономики республики Мариам Квривишвили.

Выступая на мероприятии, посвященном завершению проекта модернизации Грузинской железной дороги, она отметила у Грузии огромный потенциал для развития в секторе транспорта и логистики.

"Для реализации наших амбициозных планов до 2032 года будет инвестировано 7 миллиардов лари в развитие стратегической транспортной инфраструктуры, из которых 1 миллиард лари будет потрачен на дальнейшее развитие железной дороги"

– Мариам Квривишвили

Она отметила, что в этом году в республике начнется обновление локомотивного парка и расширение подвижного состава. Кроме того, уже ведется активная работа по оптимизации операционных процессов железной дороги, а также по устранению существующих административных барьеров и цифровизации услуг.

"В результате к летнему сезону 2026 года мы сократим время в пути на участке Тбилиси-Батуми на 30 минут. 2026 год также ознаменуется переходом к активной фазе строительства глубоководного порта Анаклия и завершением проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс"

– глава министерства