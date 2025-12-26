Землетрясение произошло в воскресенье в Сочи

Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки неподалеку от берега Сочи. Пострадавших в результате землетрясения нет.
В воскресенье, 4 января, в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом рассказал глава города Андрей Прошунин.
Он отметил, что подземные толчки были зафиксированы в акватории Черного моря, примерно в 5 км от берега.
"Сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе - 3 балла…"
– Андрей Прошунин
Градоначальник добавил, что в результате землетрясения ни один человек не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.