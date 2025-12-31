Военно-Грузинскую дорогу освободили от снежных наносов

Дорожные власти Грузии расчистили Военно-Грузинскую дорогу, связывающую страну с Россией, от последствий мощного снегопада в горах, однако пока она открыта только для легкового транспорта и автобусов.

На Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию и Грузию, спустя двое суток после того, как трасса была закрыта из-за сильного снегопада в горах, возобновили движение, но пока – только легковых автомобилей и автобусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии... разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 16:50 мск до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

Пока ограничения, введенные ранее для всего транспорта, сохраняются для грузовиков. Сейчас на пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" Северной Осетии стоит пробка из большегрузов, которая растянулась на несколько километров: в ней находятся как минимум около 400 автомобилей.