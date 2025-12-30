Россиянам посоветовали избегать протестных скоплений в Иране

Российское посольство просит россиян держаться подальше от протестных скоплений в Иране. Они начались в Исламской Республике в конце прошлого года на фоне девальвации местной валюты.

Посольство России в Тегеране на фоне ухудшения ситуации в Иране обратилось к соотечественникам с призывом избегать протестных скоплений и не поддаваться на возможные провокации.

"Посольство призывает росграждан в Иране соблюдать разумные меры безопасности и предосторожности. Необходимо избегать протестных и иных скоплений, не поддаваться на возможные провокации и категорически воздерживаться от фото- и видеосъемки до нормализации обстановки"

– посольство РФ

В заявлении также сказано, что сейчас на улицах иранских городов периодически происходят стычки между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Исламской Республике начались протесты на фоне девальвации местной валюты.