Россиянам посоветовали избегать протестных скоплений в Иране

Посольство России в Тегеране на фоне ухудшения ситуации в Иране обратилось к соотечественникам с призывом избегать протестных скоплений и не поддаваться на возможные провокации.
"Посольство призывает росграждан в Иране соблюдать разумные меры безопасности и предосторожности. Необходимо избегать протестных и иных скоплений, не поддаваться на возможные провокации и категорически воздерживаться от фото- и видеосъемки до нормализации обстановки"
– посольство РФ
В заявлении также сказано, что сейчас на улицах иранских городов периодически происходят стычки между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими.
Напомним, в конце декабря прошлого года в Исламской Республике начались протесты на фоне девальвации местной валюты.