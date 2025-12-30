Грузия выразила соболезнования Швейцарии в связи с трагедией на курорте

Власти Грузии присоединилась ко всеобщему трауру по жертвам вчерашней трагедии в Швейцарии. Накануне там произошел взрыв на одном из местных курортов.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования Швейцарии по случаю трагедии, произошедшей на горнолыжном курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь.
На своих страницах в соцсетях он отметил, что Тбилиси присоединяется ко всеобщему трауру.
"В эти тяжелые минуты грузинский народ присоединяется ко всеобщему трауру – мы разделяем эту огромную боль швейцарского народа. Выражаю соболезнования семьям погибших, их близким и всем, кого затронула эта большая трагедия"
– Михаил Кавелашвили
Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в баре на курорте Кран-Монтана прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 40 человек, около 100 были тяжело ранены.