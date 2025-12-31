Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии готовности – МИД

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о готовности оказать поддержку протестующим в Исламской Республике.
Он подчеркнул, что такое поведение американской администрации безрассудно и опасно.
"Послание президента Трампа, вероятно, (написанное – прим. ред.) под влиянием тех, кто боится дипломатии и ошибочно убежден в ее ненужности, безрассудно и опасно"
– Аббас Аракчи
В этой связи глава внешнеполитического ведомства указал на то, что вооруженные силы Исламской Республики находятся в состоянии готовности и знают, "куда прицелиться", если кто-либо решит посягнуть на ее суверенитет.
Напомним, в конце декабря в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты – риала. Они проходят сразу в ряде городов и местами уже переросли в беспорядки.