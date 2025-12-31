Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии готовности – МИД

В МИД Ирана осудили высказывание президента США Дональда Трампа, допустившего вмешательство во внутренние дела Исламской Республики. Ранее сообщалось, что американцы готовы прийти на помощь протестующим, если их начнут убивать.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о готовности оказать поддержку протестующим в Исламской Республике.

Он подчеркнул, что такое поведение американской администрации безрассудно и опасно.

"Послание президента Трампа, вероятно, (написанное – прим. ред.) под влиянием тех, кто боится дипломатии и ошибочно убежден в ее ненужности, безрассудно и опасно"

– Аббас Аракчи

В этой связи глава внешнеполитического ведомства указал на то, что вооруженные силы Исламской Республики находятся в состоянии готовности и знают, "куда прицелиться", если кто-либо решит посягнуть на ее суверенитет.

Напомним, в конце декабря в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты – риала. Они проходят сразу в ряде городов и местами уже переросли в беспорядки.