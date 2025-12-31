Вестник Кавказа

Израильская армия атаковала боевика "Хезболлы" на юге Ливана

В Израиле подтвердили в субботу удар по боевику группировки "Хезболла". Он находился в районе Аль-Хиям в южной части Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по боевику радикального движения "Хезболла" в южной части Ливана. Об этом информирует 3 января пресс-служба ЦАХАЛ.

В сообщении подчеркивается, что таким образом израильские военные ответили на непрекращающиеся нарушения соглашений о прекращении огня со стороны группировки.

"Некоторое время назад, в ответ на продолжающиеся нарушения соглашений о прекращении огня со стороны "Хезболлы", Армия обороны Израиля нанесла удар по террористу этой группировки в районе Аль-Хиям на юге Ливана"

– пресс-служба ЦАХАЛ

