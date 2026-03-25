Иран атаковал топливные и военно-морские объекты в Хайфе

СМИ сообщили о новых ударах Ирана по городу Хайфа. Целью ударов стали топливные и военно-морские объекты.

Иран нанес удары по топливным и военно-морским объектам в израильской Хайфе. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

По данным телеканала Press TV, удары наносились беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

"Иранская армия нанесла новые удары беспилотниками по нескольким важным и стратегическим объектам израильского режима на оккупированных территориях, включая военно-морские и топливные объекты в Хайфе"

– Press TV

США и Израиль с конца прошлого месяца проводят военную кампанию против Ирана. В ходе нее был убит ряд высокопоставленных чиновников Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и объектам США на Ближнем Востоке.

Вам может быть интересно

