Иран атаковал топливные и военно-морские объекты в Хайфе

Иран нанес удары по топливным и военно-морским объектам в израильской Хайфе. Об этом пишут иранские средства массовой информации.
По данным телеканала Press TV, удары наносились беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
"Иранская армия нанесла новые удары беспилотниками по нескольким важным и стратегическим объектам израильского режима на оккупированных территориях, включая военно-морские и топливные объекты в Хайфе"
– Press TV
США и Израиль с конца прошлого месяца проводят военную кампанию против Ирана. В ходе нее был убит ряд высокопоставленных чиновников Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и объектам США на Ближнем Востоке.