Рица в Абхазии по-прежнему закрыта после схода лавин

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Череда лавин заблокирована дорогу к озеру Рица в Рицинском нацпарке в Абхазии. Ведутся работы по расчистке дороги, в настоящее время нацпарк закрыт.

Въезд в Рицинский нацпарк в Абхазии закрыт 2 января, сообщил главный лесничий нацпарка Тенгиз Джергения, передает Sputnik Абхазия.

Несколько лавин сошло в парке за последние дни, автодорога перекрыта, производится расчистка. Ситуацию осложнило то, что на дорогу сошла не только снежная масса, но и камни. 

"Из-за камней, которые были под лавинами, техника немного подпортилась, мы ее наладили, работы продолжаются"

– Тенгиз Джергения

Ранее в Абхазии на протяжении нескольких дней наблюдались обильные снегопады.

