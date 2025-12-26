Непогода в Абхазии: снегопад обесточил села и заблокировал дороги

В Абхазии из-за обильных снегопадов сегодня наблюдаются проблемы с электричеством и неблагоприятные условия на дорогах. В горах возможен сход лавин – Рица закрыта.

Ситуация на дорогах

На утром 29 декабря автодвижение в Абхазии затруднено, на дорогах местами образовалась наледь, автолюбителей просят не выезжать на дороги на летней резине.

"Сотрудники ГАИ несут службу в усиленном режиме, районные службы также ведут работу"

– глава Госавтоинспекции Дамей Авидзба

Перебои с электричеством

Также холод и снегопад также обесточил ряд населенных пунктов. По данных Минэнерго Абхазии, больше всего сел остались сегодня без электричества в Гудаутском и Гагрском районах. Также зафиксированы отключения в Очамчырском, Ткуарчалском, Сухумском районах. На места выехали ремонтные бригады.

В Сухуме также наблюдаются перебои с электроэнергией. Как объяснил главный инженер СУЭС Алексей Строчан, отключения вызваны перегрузкой сети на фоне похолодания.

Опасность лавин на Рице

Кроме того, непогода в Абхазии закрыла для посещения Рицу. Рицинский нацпарк укрыт снегом – на смотровой высота покрова достигает 100 см. Есть опасность схода лавин, пишет Sputnuk Абхазия.