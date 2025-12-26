Непогода в Абхазии: снегопад обесточил села и заблокировал дороги

В Абхазии снегопад привел к сложностям на дорогах и перебоям с электроэнергией.
Ситуация на дорогах
На утром 29 декабря автодвижение в Абхазии затруднено, на дорогах местами образовалась наледь, автолюбителей просят не выезжать на дороги на летней резине.
"Сотрудники ГАИ несут службу в усиленном режиме, районные службы также ведут работу"
– глава Госавтоинспекции Дамей Авидзба
Перебои с электричеством
Также холод и снегопад также обесточил ряд населенных пунктов. По данных Минэнерго Абхазии, больше всего сел остались сегодня без электричества в Гудаутском и Гагрском районах. Также зафиксированы отключения в Очамчырском, Ткуарчалском, Сухумском районах. На места выехали ремонтные бригады.
В Сухуме также наблюдаются перебои с электроэнергией. Как объяснил главный инженер СУЭС Алексей Строчан, отключения вызваны перегрузкой сети на фоне похолодания.
Опасность лавин на Рице
Кроме того, непогода в Абхазии закрыла для посещения Рицу. Рицинский нацпарк укрыт снегом – на смотровой высота покрова достигает 100 см. Есть опасность схода лавин, пишет Sputnuk Абхазия.