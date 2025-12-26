Снегопады в Турции привели к отмене школьных занятий в понедельник

Сегодня в ряде провинций Турции отменены занятия в школах. Причиной стала непогода, связанная с волной холода из России и обильными снегопадами.

В Турции снегопад привел к отмене школьных занятий в 17 провинциях страны.

Власти провинций Ван, Агры, Синоп, Бартын, Дюздже, Битлис, Болу, Муш, Зонгулдак, Карабюк, Кастамону, Кыршехир, Мардин, Хаккяри объявили, что в связи с обильными снегопада занятия в школах отменяются. Частично школы закрыты сегодня еще в нескольких провинциях, в том числе Шырнак.

Кроме того, некоторые муниципалитеты объявили и об отмене занятий в ряде вузов из-за снегопадов, передает РИА Новости.

"Сибирские" морозы накрыли Турцию в конце прошлой недели, с похолоданием пришли и снегопады. На 29 декабря в Турции из-за снегопадов объявлен "желтый" уровень опасности, он действует в 17 провинциях.