Снег заметает высокогорные районы турецкого Трабзона

Монастырь Сюмела и долина Алтындере в турецкой провинции Трабзон сегодня покрылись белоснежным покровом – снегопад в горах продолжается с небольшими перерывами, а облик древнего монастыря меняется на глазах.

В горах Турции сегодня весь день с небольшими перерывами идет мощный снегопад – снег уже полностью покрыл всемирно известный монастырь Сюмела в районе Мачка в турецкой провинции Трабзон и долину Алтындере на пути к нему.

Особенно сильно снегопад затронул долину Алтындере, снежный покров укрыл и монастырь Сюмела, и включенный в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО и более известный как "Мерьем Анна" ("Дева Мария"), высеченный в скалах на лесистом склоне горы Карадаг на высоте около 300 м над долиной, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Привычная красочная даже в это время года долина тоже радикально изменилась - снегом покрылись деревья, родники и отдельные участки ручья, протекающего в ущелье: эти места, привлекающие туристов круглый год, даже запечатлели с воздуха.

Кроме того, белым покрывалом укутались гора Зигана и ее окрестности в районе автотрассы Трабзон – Гюмюшхане, отметили власти провинции.