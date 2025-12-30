Стали известны богатейшие бизнесмены России-2025

Самые богатые российские предприниматели попали в ежегодный рейтинг Bloomberg Billionaires Index. Первое место среди богатейших россиян занял Потанин.

Опубликован рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI) за 2025 год, в список вошел ряд российских бизнесменов.

Первое место осталось за Владимиром Потаниным ("Интеррос", "Норильский никель") – $26,4 млрд. При этом его состояние в 2025 году сократилось на $1,44 млрд.

Вторым стал основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, $26,3 млрд, плюс $3,02 млрд за год.

Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, несмотря на то, что его состояние уменьшилось на $2,08 млрд, стал третьим – $23,7 млрд.

Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон вышел на четвертую позицию в рейтинге – $23,7 млрд, плюс $1,35 млрд за год. Пятым стал совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов – $22,6 млрд, минус $2,72 млрд.

Шестым стал Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние сегодня оценивается в $19,3 млрд, при этом для него 2025 год оказался наиболее успешным – он стал богаче на $6,04 млрд.

В целом, согласно данным рейтинга, совокупное состояние крупнейших бизнесменов из РФ за год выросло на $18,378 млрд, передает РИА Новости.