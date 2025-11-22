Сотни компаний из Германии хотят и дальше вести бизнес в России

Подавляющее большинство германских компаний, показал опрос, стремятся продолжить вести свой бизнес в России и не хотели бы уходить.

Почти все германские компании, работающие в России, желают остаться в РФ, рассказал председатель правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в связи с опросом о деловом климате в РФ.

"Только 4% германских компаний намерены покинуть (российский — ред.) рынок"

– Маттиас Шепп

Он пояснил, что руководство многих компаний боится серьезных финансовых потерь, если будет принято решение покинуть РФ. При этом остающиеся в России "хотят выстоять".

Шепп озвучил данные внешнеторговой палаты, согласно которым германские активы в России составляют более €100 млрд и продолжают расти из-за невозможности выводить прибыль из РФ в крупных объемах.

Председатель правления признал, что в целом ожидания германских компаний серьезно ухудшились. Однако все же 49% компаний, которые работают в России, уверены, что санкции вредят Германии больше, чем России.

Стоит отметить, что в опросе принимали участие около 260 германских компаний в России. А всего, по данным DPA, в РФ действуют до 2 тыс германских компаний и предприятий.