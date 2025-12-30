Протесты в Иране: что происходит и что известно на данный момент

В Иране с конца декабря не стихают протесты, в разных частях страны происходят стычки с правоохранителями. Погибло около десяти человек. Что стало причиной протестов в Иране и как развивается ситуация?

Протесты в Иране начались с 28 декабря, в Тегеране на улицы вышли торговцы. Очень быстро протесты распространились, сейчас они происходят во всех крупных городах страны.

Причины протестов в Иране

Изначально акции протестов были связаны с резким ослаблением иранской нацвалюты на фоне высокой инфляции в стране. Торговцы в Тегеране вышли на улицы первыми, затем к ним присоединились студенты. Вскоре протестные акции вспыхнули и в других городах, включая Исфахан, Шираз, Мешхед, Феса.

Развитие ситуации

Протесты, связанные с экономической ситуацией, переросли в беспорядки. Вышедшие на улицы городов люди громят банки и административные здания, нападают на правоохранителей, оскверняют памятники, а также сжигают религиозные книги, в том числе Коран. Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги.

Погибшие в протестах в Иране

На акциях протеста погибло порядка 10 человек, однако точной информации нет. По данным СМИ известно, что в городе Эзна в провинции Лурестан при атаке штаба полиции погибли трое, два человека погибли в городе Лордеган в провинции Чехармехаль и Бахтиария, также в городе Кухдашт на западе Ирана погиб доброволец организации, связанной с КСИР. Сообщается о десятках пострадавших – как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей.

Акции против памяти

Памятник "Победы исламской революции 1979 года" был сожжен в городе Кухдашт, а в провинции Хузестан в рамках беспорядков протестующие сожгли памятник ликвидированному в 2020 году силами ВС США генералу КСИР Касему Сулеймани.

Сожжение Корана в Иране

В городе Хамадан на западе страны группа участников акции протеста сожгла Коран и другие религиозные книги, это произошло 1 января. Другой группой протестующих была предпринята попытка нападения на мечеть, передает агентство Tasnim.

Ситуация сегодня

Иранский власти ввели в города дополнительные силы безопасности, сообщается, что все иранские города находятся на 2 января под контролем силовиков и КСИР (Корпус стражей исламской революции). Проводятся аресты участников акций.

"Все города, где бунтовщики сеяли хаос, были очищены нашими сотрудниками, и безопасность людей в городах была восстановлена. Беспорядки, которые хотел создать сионистский режим, были успешно предотвращены"

– полковник Эбрахими, командир подразделения специальных сил Ирана (NOPO)

Реакция властей

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил в связи с беспорядками в стране. Он призвал главу МВД страны к диалогу с представителями протестующих, по его словам, необходимо "выслушать их справедливые требования, и чтобы государство, используя весь свой потенциал, действовало в направлении решения их проблем".

Также Пезешкиан на фоне протестов анонсировал реформы в банковской и финансовой системах Ирана.