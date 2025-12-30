Протесты в Иране привели к жертвам – СМИ

Акции протеста в Иране стали причиной гибели уже нескольких человек, о трагедии пишут иранские СМИ.
Сегодня вечером, по данным агентства Fars, примерно в шесть часов (17.30 мск) группа мародеров, под прикрытием протестов местных жителей в городе Эзна в провинции Лурестан, атаковала штаб полиции.
"В ходе столкновения три человека погибли, 17 получили ранения"
– Fars
Атакующие бросали камни в полицию, а также подожгли несколько машин стражей правопорядка.
Еще минимум два человека погибли на юго-западе Ирана в ходе столкновений в городе Лордеган в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Там демонстранты также бросали камни в административные здания, их целью стали также банки.
"Число погибших (во время протестов - ред.) составило два"
– Fars
Правоохранители применяли для разгона митингующих слезоточивый газ, некоторые демонстранты применяли оружие, так что несколько стражей порядка были ранены.
Ранее иранский телеканал Press TV опубликовал информацию о гибели добровольца, члена организации "Басидж", связанной с КСИР, в городе Кухдашт на западе Ирана.