Протесты в Иране привели к жертвам – СМИ

Несколько человек погибли в ходе акций протеста в Иране, среди полицейских есть пострадавшие, также погиб участник организации "Басидж" (связана с КСИР).

Акции протеста в Иране стали причиной гибели уже нескольких человек, о трагедии пишут иранские СМИ.

Сегодня вечером, по данным агентства Fars, примерно в шесть часов (17.30 мск) группа мародеров, под прикрытием протестов местных жителей в городе Эзна в провинции Лурестан, атаковала штаб полиции.

"В ходе столкновения три человека погибли, 17 получили ранения"

– Fars

Атакующие бросали камни в полицию, а также подожгли несколько машин стражей правопорядка.

Еще минимум два человека погибли на юго-западе Ирана в ходе столкновений в городе Лордеган в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Там демонстранты также бросали камни в административные здания, их целью стали также банки.

"Число погибших (во время протестов - ред.) составило два"

– Fars

Правоохранители применяли для разгона митингующих слезоточивый газ, некоторые демонстранты применяли оружие, так что несколько стражей порядка были ранены.

Ранее иранский телеканал Press TV опубликовал информацию о гибели добровольца, члена организации "Басидж", связанной с КСИР, в городе Кухдашт на западе Ирана.