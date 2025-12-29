Тяжелый год: что пережил Иран в 2025 году?

Иранисты Владимир Сажин и Нина Мамедова проанализировали для "Вестника Кавказа" итоги 2025 года для Исламской Республики Иран и вызовы, стоящие перед страной в 2026 году. Эксперты сошлись в том, что уходящий год был крайне трудным для Ирана, а наступающий может оказаться не легче.

2025 год стал для Ирана временем испытания на прочность: впервые за десятилетия Исламская Республика оказалась в состоянии войны с другим государством – и пусть обмен ракетными ударами с Израилем продолжался всего 12 дней, за это время были разрушены многие объекты иранской ядерной программы. Подробнее об иранских итогах года "Вестник Кавказа" побеседовал со старшим научным сотрудником Института Востоковедения РАН Владимиром Сажиным и заведующей сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ниной Мамедовой.

Оба эксперта обратили внимание, что не только война с Израилем стала испытанием Ирана на прочность в 2025 году, но также экономические и даже экологические факторы.

Тройной удар по Ирану

Владимир Сажин подчеркнул, что в Иране случилось столько всего тяжелого за 2025 год, что на сегодняшний день иранские власти не знают, как справиться со всем корпусом проблем. "Это был очень трудный для Ирана год – и в военном отношении из-за 12-дневной войны с Израилем, и в экономическом отношении, и в экологическом тоже. Так вышло, что именно в этом году случилось крайне мощная засуха, из-за чего сложился острый дефицит воды практически по всему Ирану. К этом добавился дефицит электричества. Уровень инфляции оказался очень высоким, только официально он составил 50%, а по некоторым позициям, особенно продуктам питания – больше 80%, поэтому во всех отношениях ситуация в этом году в Иране была очень и очень сложная", – прежде всего сказал он.

"Президент Масуд Пезешкиан не так давно признался, что сам не знает, что делать с общей тяжелой ситуацией, которая сложилась в Иране, как решать задачи в экономике, внутренней политике, социальной сфере и экологии. Интересно, что Пезешкиан сказал, что во многом виноваты "мы сами" – то есть иранское руководство, доведшее страну до всего, что с ней случилось в этом году. Пожалуй, впервые высокопоставленный иранский деятель – а президент является вторым лицом в Иране после аятоллы Али Хаменеи – заговорил так откровенно об ответственности властей. До него во всех бедах, которые с Ираном происходили, обвиняли исключительно внешние силы, Израиль или США. То, что Пезешкиан смело и откровенно сказал, что во многом виноваты сами иранцы, говорит о сложности момента в стране", – отметил востоковед.

Экономические проблемы

Нина Мамедова сосредоточилась на экономических проблемах Ирана в 2025 году. "Год, конечно, был очень сложным, и не только из-за войны с Израилем, но и из-за экономики. Поэтому сейчас с таким трудом проходит принятие бюджета на следующий год. Уменьшились темпы роста экономики. Если в последние 3-4 года они колебались в диапазоне 3-4%, то в 2025 году они снизились до почти нулевых отметок. Это очень тяжело для страны, которая пережила войну и которой нужно восстанавливаться, при том что нарушены из-за санкций внешнеэкономические связи", – сказала она.

"Ситуация в экономике Ирана обострилась к концу года еще и потому, что цены на нефть перешли к устойчивому снижению. При остающейся зависимости экономики Ирана от нефти это имеет очень негативный эффект. Для нового правительства и лично для президента Масуда Пезешкиана календарный год заканчивается чрезвычайно сложно. Тем не менее они пытаются делать все, чтобы выйти из этой ситуации.

Что будет с Ираном в 2026 году?

Владимир Сажин в качестве первейшего вызова для Ирана в наступающем году назвал планы Израиля нанести новые удары по иранским целям. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не отказывается от идеи о повторном ударе по Ирану, поскольку, по мнению израильской и американской разведок, Тегеран активно восстанавливает свой ракетный арсенал. В Израиле это считают очень опасным делом для еврейского государства, поэтому Нетаньяху не исключает, что в следующем году будет еще одна серия ударов по Ирану. То есть не только уходящий год был сложным во всех отношениях, но возникшие в нем проблемы переходят нерешенными в следующий год", – указал он.

Нина Мамедова отметила необходимость решения хозяйственных вопросов. "Стране крайне не хватает иностранных инвестиций, что сдерживает экономическое развитие. С моей точки зрения, одно из главных негативных явлений в Иране – сокращение коэффициента накоплений. Если раньше довольно значительная часть ВВП шла на накопления, то сейчас почти все расходуется. Коэффициент накоплений в последние годы сократился до самых низких уровней, порядка 15-17%, это очень мало для Ирана. А без определенного уровня накоплений дальнейшее развитие экономики маловероятно, поскольку попросту нечего вкладывать в собственное производство в отсутствие притока иностранных инвестиций", – пояснила она.

"Ирану нужны капитальные вложения в центральные отрасли, в добычу нефти и газа, нефтепереработку и металлургию. Поскольку металлургия – энергозатратная отрасль, выплавка требует много энергии, для ее роста тоже нужна стабильно высокая добыча нефти и газа. Между тем разведанные запасы нефти и газа в Иране истощаются, следовательно, необходимы инвестиции в разработку новых месторождений и новые технологии добычи. Эту проблему требуется решить в первоочередном порядке", – подчеркнула востоковед.

Санкционное давление на Иран в конечном счете привело к сильному падению уровня жизни в республике, и с этой задачей властям тоже нужно справляться в приоритетном режиме. "Откуда правительство может брать деньги, чтобы увеличивать зарплаты в условиях высокой инфляции? С учетом сокращения цен на нефть на мировом рынке, как поддерживать экономику на плаву? Приходится увеличиваться налоги – в этом году они были подняты на 2%, вроде бы немного, но все-таки это тоже увеличение финансовой нагрузки на предприятия и граждан. Правительство делает то, что может, стараясь помочь населению с меньшими доходами", – продолжила Нина Мамедова.

"В 2026 год Иран входит в чрезвычайно сложной ситуации, когда правительству приходится одновременно обеспечивать экономический рост, закрывать дефицит бюджета, пытаться сохранить или даже повышать уровень жизни населения. Проблем более чем достаточно, поэтому можно только посочувствовать правительству Пезешкиана. Но они не сдаются, судя по тому, какие ожесточенные споры ведутся в парламенте по бюджету. Парламент и правительство пытаются найти выход из этой ситуации", – заключила заведующая сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН.