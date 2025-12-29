Пезешкиан выступил с заявлением на фоне массовых протестов в Иране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал правительство прислушаться к протестующим. Митинги начались из-за исторического минимума курса иранского риала.

С заявлением на фоне крупнейших за последние три года акций протеста в стране, вызванных антирекордным обвалом национальной валюты выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом сообщают иранские СМИ.

По всей стране в крупнейших иранских городах (Тегеран, Исфаган, Шираз, Мешхед) начались массовые митинги из-за исторического минимума курса иранского риала по отношению к американскому доллару.

Президент Пезешкиан обратился к представителям государственных институций Ирана с призывом не игнорировать требования протестующих, а отнестись к ним с предельным вниманием.

"Я дал поручение министру внутренних дел вести диалог с представителями протестующих, выслушать их справедливые требования, и чтобы государство, используя весь свой потенциал, действовало в направлении решения их проблем"

– Масуд Пезешкиан

Последний раз такая волна протестной активности была зафиксирована в Иране в сентябре 2022 года в связи со смертью Махсы Амини после ее ареста Надзирательным патрулем полиции религиозной нравственности