Иран не испугался угроз США

Иран пообещал симметричный ответ Вашингтону в случае агрессии против исламской страны, которым пригрозил Тегерану президент США Дональд Трамп, уверяя, что знает о возобновлении работы по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп, минувшей ночью проводя пресс-конференцию после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил: ему известно, что Иран якобы может наращивать ядерные мощности на новых объектах и в Вашингтоне знают, где они дислоцированы.

"Я читал, что они строят оружие и другие вещи. Если они это делают, они не используют объекты, которые мы уничтожили. Они используют, возможно, другие места. Мы знаем точно, куда они отправились, что делают"

- Дональд Трамп

Американский лидер пригрозил Тегерану тем, что в если Иран продолжит работу по своей ядерной программе, он столкнется со значительно более серьезными последствиями, оговорившись, что информация об этом пока не точная, передает РИА Новости.

Также он уверял, что предлагал Ирану пойти на сделку, но Тегеран "не поверил" ему. В Тоже время США остаются открытыми к духсторонним контактам, добавил американский лидер.

Иран не заставил долго ждать – после угроз Трампа советник иранского верховного лидера Али Хаменеи Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ, передает агентство Франс Пресс.

"Ракетный потенциал и оборона Ирана не поддаются сдерживанию и не зависят от разрешений. Любая агрессия встретит немедленный жесткий ответ, выходящий за рамки воображения ее организаторов"

- Али Шамхани