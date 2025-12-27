СМИ: Нетаньяху намерен обсудить с Трампом потенциал нового удара по Ирану

Нетаньяху собирается убедить Трампа занять более произраильскую позицию в вопросах иранского ракетного потенциала и палестинского эксклава, сообщает одно из ведущих американских СМИ.

Американская ежедневная газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники о намерении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху внести в переговоры с американским президентом Дональдом Трампом возможность возобновления военной операции по устранению ракетного комплекса Исламской Республики Иран.

Израиль, по словам американского медиа, рассматривает Иран как потенциальный источник угрозы, чей ракетный потенциал должен быть ослаблен либо непосредственными силами израильской стороны, либо посредством прямого вмешательства со стороны военного комплекса США.

The Washington Post также выражает уверенность в попытке Нетаньяху склонить президента Соединенных Штатов к более произраильской позиции по сектору Газа и ХАМАС.